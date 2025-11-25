Немало украинцев сейчас живут за границей, и если они хотят получить водительские права, экзамен приходится сдавать в другой стране, где правила могут отличаться, сообщает 24 Канал. Поэтому украинка Анна поделилась, как готовилась к водительскому экзамену, и что в нем показалось для нее необычным.

Как проходит экзамен по вождению в Ирландии?

В Ирландии, по словам украинки, теорию приходится изучать самостоятельно – для этого есть немало книг, официальный сайт и приложения – платные и бесплатные. Уже тогда люди, желающие получить права, должны сдать теоретическую часть экзамена – из 40 вопросов нужно правильно ответить по крайней мере на 36.

Языковой аспект был самым тяжелым, когда начала изучать теорию. Но потом уже привыкла. На сдаче теории так же языковой нюанс был самым страшным, поскольку боялся что-то не услышать, неправильно понять инструкции сотрудников перед началом теста,

– рассказала Анна.

Если у вас нет стажа вождения, по закону нужно обязательно пройти 12 уроков. Если же стаж есть, тогда достаточно шести – но это, по словам украинки, нужно согласовать с RSA.

Ожидать практическую часть экзамена приходится довольно долго – примерно полгода. Очереди в стране практически на все – на теоретический, практический экзамен, инструкторов. Но и это не все – в Ирландии водителей учат управлять автомобилем сразу же на дорогах города.



Учат водить в Ирландии сразу на дорогах города / Фото Pexels

Интересный нюанс, что обучение по вождению проходит на дорогах города: выбирают спокойный район, но это очень стрессово. У нас, насколько я знаю, если не имеешь опыта, то начинают тебя учить во дворе автошколы или обычной школы,

– поделилась украинка.

