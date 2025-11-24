Переезд за границу – это непростое решение, к которому стоит отнестись взвешенно, ведь в каждой стране есть свои плюсы и минусы, сообщает 24 Канал со ссылкой на zlata.pasticcera. Поэтому украинка рассказывает, какие есть минусы в красивой европейской стране.

Какие есть преимущества в жизни в Италии?

Украинка живет в Италии уже несколько лет, и убеждена, что в стране есть немало преимуществ. Вот что восхищает ее больше всего:

Природа . В Италии соединились и озера, и горы, и море – и все выглядит "как с открытки".

. В Италии соединились и озера, и горы, и море – и все выглядит "как с открытки". Климат . Итальянская погода очень мягкая, кроме того, это очень солнечная страна. И украинка призналась, что местный климат максимально ей подходит.

. Итальянская погода очень мягкая, кроме того, это очень солнечная страна. И украинка призналась, что местный климат максимально ей подходит. Еда . Итальянская кухня известна по всему миру – и совсем недаром. Украинка убеждена, что итальянские паста и пицца – это не просто еда, а настоящий стиль жизни.

. Итальянская кухня известна по всему миру – и совсем недаром. Украинка убеждена, что итальянские паста и пицца – это не просто еда, а настоящий стиль жизни. Люди . В Италии люди очень гостеприимные, и особенно на юге страны.

. В Италии люди очень гостеприимные, и особенно на юге страны. Медленный ритм жизни . Иногда украинку, которая совсем не привыкла к такой размеренной жизни, она раздражает, но она все же находит в ней удовольствие. Именно в Италии она прекратила спешить и начала "ловить каждый момент жизни".

. Иногда украинку, которая совсем не привыкла к такой размеренной жизни, она раздражает, но она все же находит в ней удовольствие. Именно в Италии она прекратила спешить и начала "ловить каждый момент жизни". Язык. Итальянский язык очень красивый и, по словам украинки, даже ругаются итальянцы мелодично.

Украинка рассказала о жизни в Италии: смотрите видео

Какие есть недостатки жизни в Италии?

Первый недостаток, что вспомнила украинка – это бюрократия, которая здесь является "больной темой каждого".

Каждый документ и справка как квест на выживание,

– поделилась блогерша.

Кроме того, в Италии очень важно знать язык, а вот без него "никак", поэтому лучше начинать его учить сразу и не откладывать. Кроме того, даже в крупных городах есть опасные районы, которые украинка советует обходить стороной.

Еще один большой минус Италии – жить там дорого, особенно не туристам. А работу найти непросто – для украинцев в основном есть вакансии только в ресторанном бизнесе и туризме.

