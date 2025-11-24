Переїзд за кордон – це непросте рішення, до якого варто поставитися зважено, адже в кожній країні є свої плюси та мінуси, повідомляє 24 Канал з посиланням на zlata.pasticcera. Тож українка розповідає, які є мінуси у красивій європейській країні.

Які є переваги у житті в Італії?

Українка живе в Італії вже кілька років, і переконана, що в країні є чимало переваг. Ось що захоплює її найбільше:

Природа . У Італії поєдналися й озера, і гори, і море – і все виглядає "як з листівки".

. У Італії поєдналися й озера, і гори, і море – і все виглядає "як з листівки". Клімат . Італійська погода дуже м'яка, окрім того, це дуже сонячна країна. І українка зізналася, що місцевий клімат максимально їй підходить.

. Італійська погода дуже м'яка, окрім того, це дуже сонячна країна. І українка зізналася, що місцевий клімат максимально їй підходить. Їжа . Італійська кухня відома по всьому світі – і зовсім недарма. Українка переконана, що італійські паста та піца – це не просто їжа, а справжній стиль життя.

. Італійська кухня відома по всьому світі – і зовсім недарма. Українка переконана, що італійські паста та піца – це не просто їжа, а справжній стиль життя. Люди . У Італії люди дуже гостинні, і особливо на півдні країни.

. У Італії люди дуже гостинні, і особливо на півдні країни. Повільний ритм життя . Іноді українку, яка зовсім не звикла до такого розміреного життя, воно дратує, але вона все ж знаходить у ньому задоволення. Саме в Італії вона припинила поспішати та почала "ловити кожен момент життя".

. Іноді українку, яка зовсім не звикла до такого розміреного життя, воно дратує, але вона все ж знаходить у ньому задоволення. Саме в Італії вона припинила поспішати та почала "ловити кожен момент життя". Мова. Італійська мова дуже красива і, за словами українки, навіть сваряться італійці мелодійно.

Українка розповіла про життя в Італії: дивіться відео

Які є недоліки життя в Італії?

Перший недолік, що згадала українка – це бюрократія, яка тут є "болючою темою кожного".

Кожен документ і довідка як квест на виживання,

– поділилася блогерка.

Окрім того, в Італії дуже важливо знати мову, а ось без неї "ніяк", тож краще починати її вчити одразу й не відкладати. Окрім того, навіть у великих містах є небезпечні райони, які українка радить обходити стороною.

Ще один великий мінус Італії – жити там дорого, особливо не туристам. А роботу знайти непросто – для українців здебільшого є вакансії лише у ресторанному бізнесі та туризмі.

