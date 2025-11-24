Переїзд за кордон – це непросте рішення, до якого варто поставитися зважено, адже в кожній країні є свої плюси та мінуси, повідомляє 24 Канал з посиланням на zlata.pasticcera. Тож українка розповідає, які є мінуси у красивій європейській країні.
Які є переваги у житті в Італії?
Українка живе в Італії вже кілька років, і переконана, що в країні є чимало переваг. Ось що захоплює її найбільше:
- Природа. У Італії поєдналися й озера, і гори, і море – і все виглядає "як з листівки".
- Клімат. Італійська погода дуже м'яка, окрім того, це дуже сонячна країна. І українка зізналася, що місцевий клімат максимально їй підходить.
- Їжа. Італійська кухня відома по всьому світі – і зовсім недарма. Українка переконана, що італійські паста та піца – це не просто їжа, а справжній стиль життя.
- Люди. У Італії люди дуже гостинні, і особливо на півдні країни.
- Повільний ритм життя. Іноді українку, яка зовсім не звикла до такого розміреного життя, воно дратує, але вона все ж знаходить у ньому задоволення. Саме в Італії вона припинила поспішати та почала "ловити кожен момент життя".
- Мова. Італійська мова дуже красива і, за словами українки, навіть сваряться італійці мелодійно.
Які є недоліки життя в Італії?
Перший недолік, що згадала українка – це бюрократія, яка тут є "болючою темою кожного".
Кожен документ і довідка як квест на виживання,
– поділилася блогерка.
Окрім того, в Італії дуже важливо знати мову, а ось без неї "ніяк", тож краще починати її вчити одразу й не відкладати. Окрім того, навіть у великих містах є небезпечні райони, які українка радить обходити стороною.
Ще один великий мінус Італії – жити там дорого, особливо не туристам. А роботу знайти непросто – для українців здебільшого є вакансії лише у ресторанному бізнесі та туризмі.
Що ще розповідають українці за кордоном?
Українка, що живе у Фінляндії, поділилася 8 фактами про цю країну, які зазвичай не знають туристи. Зокрема, у країні з повагою ставляться до особистих кордонів, але водночас чимало українців відчувають соціальну ізоляцію, адже з фінами не так просто подружитися.
Тим часом українка у Швеції поділилася кількома несподіваними мінусами життя у країні – передусім вона зауважила, що там дуже високі ціни та ще вищі податки.