Больше об инциденте расскажет 24 Канал со ссылкой на NBC.

Смотрите также В центре Стокгольма автобус врезался в остановку: есть погибшие и раненые

Что произошло на трассе?

Кадры с дорожной камеры Департамента транспорта Индианы демонстрируют хаотично разбросанные машины, часть из которых слетела в кювет. По словам офицера Государственной полиции Индианы по вопросам общественной информации Мэтта Эймса, авария возникла на полосе западного направления, однако в восточном движении также зафиксировали многочисленные съезды с дороги.



В США произошла массовая авария из-за сильного снегопада / Фото NBC

Есть ли пострадавшие?

Несмотря на масштабы инцидента, к счастью, серьезных травм у участников ДТП не было. Сначала полиция заявила о 20 – 30 машин, которые попали в аварию. Однако впоследствии эта информация обновилась и стало известно о 45 машинах.

Из-за массового столкновения движение в западном направлении автомагистрали перекрыли примерно на 6 часов, пока спасатели и правоохранители расчищали трассу и убирали поврежденные авто.

Как уменьшить риск ДТП зимой?

Зимой дороги становятся особенно опасными: снег, лед, слякоть и "черный лед" значительно снижают сцепление шин с дорогой, что увеличивает тормозной путь в несколько раз.

National Highway Traffic Safety Administration советует перед поездкой проверить состояние шин, давление, фары и дворники – а также сбавить скорость, увеличить дистанцию до других авто и избегать резких маневров.

Если погода очень неблагоприятная, лучше отложить поездку или воспользоваться общественным транспортом.

Ранее мы писали, что в конце октября в Великопольском воеводстве Польши, вблизи городка Бук, пассажирский автобус врезался в колонну бронированных машин армии США на трассе А2. В результате столкновения пострадали люди.