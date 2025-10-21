Известно, что соответствующий инцидент произошел вечером в понедельник, 20 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.
Что известно об аварии в Польше?
Согласно обнародованной информации, авария с участием автобуса и американской военной колонны, в которой двигались автомобили Hummer произошла на 137-м километре автомагистрали А2 в направлении Варшавы.
Издание со ссылкой на данные пожарной службы Великопольского воеводства, сообщает, что один человек был заблокирован в автомобиле, а трое американских солдат и водитель автобуса получили ранения.
Одна полоса движения в направлении Варшавы перекрыта. Сколько транспортных средств было в американской военной колонне, пока неизвестно,
– говорится в публикации.
Другие инциденты в Польше
Недавно в Гдыне правоохранители задержали 42-летнего мужчину. Его подозревают в серии поджогов автомобилей с украинскими номерными знаками. Суд принял решение взять его под стражу на три месяца.
Летом польская полиция задержала 22-летнего водителя микроавтобуса, что врезался в грузовик. Обоими транспортными средствами управляли украинцы. В результате аварии пострадали 4 пассажира микроавтобуса.
Еще ранее в Польше на варшавском участке Урсинув произошла авария с участием автобуса, а затем и грузовика. Пострадали 17 человек, в том числе 12 украинцев, двое пострадавших в тяжелом состоянии.