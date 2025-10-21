Известно, что соответствующий инцидент произошел вечером в понедельник, 20 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF FM.

Что известно об аварии в Польше?

Согласно обнародованной информации, авария с участием автобуса и американской военной колонны, в которой двигались автомобили Hummer произошла на 137-м километре автомагистрали А2 в направлении Варшавы.

Издание со ссылкой на данные пожарной службы Великопольского воеводства, сообщает, что один человек был заблокирован в автомобиле, а трое американских солдат и водитель автобуса получили ранения.

Одна полоса движения в направлении Варшавы перекрыта. Сколько транспортных средств было в американской военной колонне, пока неизвестно,

– говорится в публикации.

