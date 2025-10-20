Дуда объяснил, почему решил работать в бизнесе

В комментарии изданию Puls Biznesu Дуда объяснил, что после завершения президентской каденции не планирует полагаться исключительно на пенсию, передает 24 Канал.

53-летний экс-президент получает от государства около 12 000 злотых нетто (примерно 3300 долларов) в месяц.

"Мне сегодня 53 года, и я еще не думаю о пенсии", - отметил Дуда, объясняя мотивацию искать дополнительные источники дохода. По его словам, зарплаты политиков в Польше "смешные" по сравнению с доходами руководителей коммерческих компаний.

Дуда вошел в наблюдательный совет ZEN.com

Бывший президент добавил, что стремится использовать свой опыт государственной службы для поддержки развития технологий и инноваций, которые могут иметь реальный положительный эффект на экономику.

Справочно. ZEN.com была основана в 2018 году в Ряшеве предпринимателем Давидом Рожеком и позиционирует себя как Zero Effort Non-bank – платформу для быстрых онлайн-платежей и мультивалютных операций. Финтех имеет лицензию в Литве, сотрудничает с Aion Bank и работает в 28 странах ЕС. Пользователи могут открывать счета с собственным IBAN, рассчитываться в 28 валютах и пользоваться кэшбек-программой.

Дуда подчеркнул, что его участие в ZEN.com будет иметь надзорный характер. Он будет следить за соблюдением регуляторных требований и способствовать развитию компании на международном уровне.