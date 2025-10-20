Дуда пояснив, чому вирішив працювати в бізнесі

У коментарі виданню Puls Biznesu Дуда пояснив, що після завершення президентської каденції не планує покладатися виключно на пенсію, передає 24 Канал.

53-річний експрезидент отримує від держави близько 12 000 злотих нетто (приблизно 3300 доларів) на місяць.

"Мені сьогодні 53 роки, і я ще не думаю про пенсію", — зазначив Дуда, пояснюючи мотивацію шукати додаткові джерела доходу. За його словами, зарплати політиків у Польщі "смішні" у порівнянні з доходами керівників комерційних компаній.

Дуда увійшов у наглядову раду ZEN.com

Колишній президент додав, що прагне використати свій досвід державної служби для підтримки розвитку технологій та інновацій, що можуть мати реальний позитивний ефект на економіку.

Довідково. ZEN.com була заснована у 2018 році в Ряшеві підприємцем Давидом Рожеком і позиціонує себе як Zero Effort Non-bank – платформу для швидких онлайн-платежів і багатовалютних операцій. Фінтех має ліцензію у Литві, співпрацює з Aion Bank і працює у 28 країнах ЄС. Користувачі можуть відкривати рахунки з власним IBAN, розраховуватися у 28 валютах і користуватися кешбек-програмою.

Дуда підкреслив, що його участь у ZEN.com матиме наглядовий характер. Він стежитиме за дотриманням регуляторних вимог і сприятиме розвитку компанії на міжнародному рівні.