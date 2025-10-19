Суд принял решение взять его под стражу на три месяца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польскую полицию.

Смотрите также В Польше гражданские готовятся к защите на войне: правительство предлагает курсы военной подготовки

Что известно о польском поджигателе украинских авто?

По данным полиции, мужчину схватили после очередного инцидента, когда в огне оказалось авто с украинской регистрацией. Во время обыска в его доме следователи обнаружили жидкости и вещества, которые могли быть использованы для изготовления взрывчатых или пиротехнических смесей.

Расследование показало, что поджигатель целенаправленно выбирал транспортные средства с украинскими номерами. Впрочем, пламя часто перекидывалось и на соседние машины, принадлежавшие польским гражданам. Общие убытки оцениваются минимум в 262 тысячи злотых.

Мужчине предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества. По законам Польши ему грозит наказание до пяти лет заключения.

В Польше подростки из Украины "совершили самосуд" над 23-летним земляком