Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Считается, что именно в Польше может развернуться линия фронта, если Россия нападет на НАТО.
К теме Запад не готов к войне: политолог разобрал заявления Рютте
Как в Польше готовят население к войне?
Правительство в Польше решило расширить базовую военную подготовку. К учениям будут привлекать в основном мужчин. На курсы Варшава может потратить около 4,5% ВВП, что залановані для обороны.
Немало поляков действительно обращаются в соответствующие организации, чтобы пройти военную подготовку.
Необходимым во время войны навыкам обучают в Польской сети выживальщиков, стрелковых клубах, военных училищах и волонтерских формированиях. По словам основателя Польской сети выживальщиков Петра Чурилло, уже десятки тысяч людей на занятиях отрабатывают партизанские и оборонительные навыки.
Увеличилось количество желающих получить тактические навыки, в частности по стрельбе, после начала полномасштабного вторжения России и недавних инцидентов с проникновением беспилотников на польскую территорию.
Некоторые организации также тренируют молодежь, например Związek Strzelecki в Лодзи, где проходят курсы по самообороне и первой медицинской помощи.
Для каких стран НАТО угроза войны повышена?
Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что наиболее вероятно, что Владимир Путин мог бы начать агрессию против стран Балтии. Однако почти вся российская армия вовлечена в войну в Украине, поэтому в ближайшее время оккупанты не смогут никуда больше двигаться.
Польша давно готовится к войне с Россией
Еще в июле стало известно., что Польша готовит план эвакуации населения и тренинги для граждан на случай угроз. Экс-глава Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей рассказал, что у поляков хотят сформировать мышление для обороноспособности и повышения устойчивости к возможным вызовам.
В Европе именно польская армия является самой большой. Страна вкладывает средства в оборонный бюджет и тратит миллиарды евро на реактивные самолеты, ракеты, танки, артиллерию и тому подобное. Кроме того, до конца 2025 года Польша хочет увеличить численность армии до полумиллиона человек и подготовить еще миллионы резервистов.
В украинском Центре противодействия дезинформации объяснили, что Польша активно вооружается не только уже около 10 лет.