Какое заявление сделал Туск относительно НАТО?

Дональд Туск обратился к некоторым государствам-членам НАТО, сделав напоминание, зачем вообще создавали Североатлантический альянс.

Я хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. И его основой была солидарность, а не эгоистические интересы. Надеюсь, что ничего не изменилось,

– написал польский премьер.

Хотя Туск не делал акцента, кому именно адресовано соответствующее сообщение. Однако можно предположить, что глава правительства Польши говорил о Соединенных Штатах и о президенте Дональде Трампе.

Почему комментарий премьера Польши мог быть о США?