Свое мнение по этому поводу высказал председатель Европейского Совета Антонио Кошта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Handelsblatt.

Как изменился мирный план?

Президент Совета ЕС Антонио Кошта в интервью Handelsblatt сообщил, что видит прогресс в вопросе мирного урегулирования, несмотря на некоторые нюансы.

Соединенные Штаты и украинцы разработали новый рабочий документ. В этом новом плане все пункты, касающиеся Европейского Союза, были изъяты. Все, что касается НАТО, также было изъято,
– сказал он.

По его словам, США обязались не обсуждать вопрос ЕС или НАТО в переговорах с Россией по миру в Украине без привлечения европейцев. Кошта также высказался относительно возможных территориальных уступок Украины.

По его мнению, если международное сообщество "позволит большой стране силой изменить границы и территорию другой страны, это будет очень опасным прецедентом для мира". Впрочем, Европа пересматривает свой геополитический подход.

Как Европа относится к мирному плану?

  • По данным NYT, европейцы узнали о мирном плане только после того, как западные СМИ обнародовали его содержание. Они знали о подготовке некоего документа, но не могли представить, что "он будет настолько пророссийским".

  • Комментируя план, министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Штенергард заявила, что ее страна никогда не признает аннексию Россией Крыма или любого другого временно оккупированного региона Украины.

  • Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что ряд пунктов мирного плана завершения войны в Украине, предложенных США и Россией, требуют доработки, ведь некоторые из предложений являются неприемлемыми.

  • Впоследствии британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что европейские партнеры Украины решили дорабатывать предложенный Вашингтоном "мирный план" для окончания войны, а не создавать собственный.