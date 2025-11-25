Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Стармера.

Кир Стармер рассказал, что вел детальные переговоры с союзниками в течение последних дней.

"Я встретился с партнерами Коалиции желающих во время саммита G20 и несколько раз разговаривал как с президентом Трампом, так и с президентом Зеленским, с которым я снова разговаривал сегодня утром", – детализировал он.

Стармер приветствует "постоянные усилия Соединенных Штатов, направленные на прекращение войны и убийств".

Европа едина в желании достичь перемирия и навсегда положить конец ужасным страданиям украинцев. Впрочем, целью должен быть справедливый и длительный мир. Именно поэтому Европа сначала не поддержала американский план из 28 пунктов.

Первоначальный проект плана содержал пункты, которые были неприемлемыми, но также и некоторые очень важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и длительного мира. Например, в нем изложены шаги по гарантиям безопасности от США и партнеров. Это очень важно, и во время обсуждений в Женеве был сделан значительный шаг вперед в направлении достижения прогресса между США и Украиной по обновленному мирному соглашению. Я могу заверить Палату, что работа над совершенствованием этого плана продолжается,

– заявил премьер-министр.

Но после обсуждений в ЮАР и в Женеве "евротройка" решила, что не будет разрабатывать свой план. Вместо этого сосредоточится на том, что предлагают США.

Был достигнут твердый консенсус о том, что мы должны работать с имеющимся текстом, хотя некоторые его части неприемлемы, но другие части являются существенными,

– заявил Стармер.

Великобритания, Франция и Германия вечером 25 ноября должны были обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Лондон уверяет в поддержке Украины

Британский премьер осудил российскую атаку 25 ноября и подчеркнул: Европа четко понимает, что "суверенитет Украины должен быть сохранен, что Украина должна иметь возможность защищать себя в будущем, и вопросы, касающиеся Украины и ее будущего, должны решаться Украиной".

"Мы четко понимаем, что их голос всегда должен быть в центре этого процесса, а вопросы, касающиеся Европы и НАТО, потребуют согласия Европы и членов НАТО", – добавил он.

Наконец Стармер сказал, что Европа никогда не прекратит оказывать Украине необходимую поддержку. А на Россию будут оказывать экономическое давление.