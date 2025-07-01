Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил генерал, бывший председатель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей, добавив, что тренинги для населения есть как краткосрочные, так и долговременные, чтобы поляки научились вести себя в критических условиях, в частности – военного времени.

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Важная задача – построить бомбоубежища

Быть готовыми к вероятным рискам и угрозам – это вызов для польского населения. По мнению генерала, прямая угроза войны является реальной. Если говорить об Украине, эта угроза со стороны России для нее воплотилась, уже более десяти лет наше государство героически противостоит российской вооруженной агрессии.

Россия продемонстрировала меньшей по размеру стране свою имперскую политику. С тех пор Польша готовит различные меры по повышению устойчивости нашего государства к угрозам,

– подчеркнул Козей.

Недавно принятый в Польше закон о гражданской обороне и защите населения в случае чрезвычайных ситуаций сейчас раскладывается на выполнение ряда задач. Среди таких – обеспечение надлежащих укрытий.

"Мы видим на примере войны в Украине, насколько важны укрытия для населения. Или же мы увидели на примере ирано-израильской войны как хорошо развита эта система убежищ в Израиле. Поэтому там мало жертв после ракетных обстрелов даже в жилых районах. Поэтому очень важно строить укрытия", – подчеркнул Козей.

Одновременно с этим, по словам генерала, крайне важно формировать оборонное мышление у поляков, чтобы они знали, как вести себя в опасных ситуациях, как реагировать на сигналы воздушной тревоги, как иметь доступ к информации такого типа и тому подобное.

Он подытожил, что пока констатировать, что в Польше все задачи в этом направлении выполнены и все готово – нельзя. Однако страна осознает риски и работает над тем, чтобы усилить свою устойчивость к ним.

Отметим, что исследователь геостратегии, основатель Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецкий подчеркнул, что Россия системно готовится к войне с государствами НАТО. Страна-агрессор, по его словам, считает, что 5 статья договора Альянса не сработает. Он высказал мнение, что Россия может осуществить на одну из европейских стран как открытую атаку (как в случае с Украиной), так и пойти по другому сценарию.