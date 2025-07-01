Про це у розмові з 24 Каналом зазначив генерал, колишній голова Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей, додавши, що тренінги для населення є як короткострокові, так і довготривалі, аби поляки навчилися поводитися в критичних умовах, зокрема – воєнного часу.

Дивіться також Польща виходить з конвенції про заборону протипіхотних мін

Важливе завдання – збудувати бомбосховища

Бути готовими до ймовірних ризиків та загроз – це виклик для польського населення. На думку генерала, пряма загроза війни є реальною. Якщо говорити про Україну, ця загроза з боку Росії для неї втілилася, вже понад десять років наша держава героїчно протистоїть російській збройній агресії.

Росія продемонструвала меншій за розміром країні свою імперську політику. З того часу Польща готує різні заходи з підвищення стійкості нашої держави до загроз,

– наголосив Козей.

Нещодавно ухвалений в Польщі закон про цивільну оборону та захист населення в разі надзвичайних ситуацій зараз розкладається на виконання низки завдань. Серед таких – забезпечення належних укриттів.

"Ми бачимо на прикладі війни в Україні, наскільки важливими є укриття для населення. Або ж ми побачили на прикладі ірано-ізраїльської війни як добре розвинена ця система сховищ в Ізраїлі. Тому там мало жертв після ракетних обстрілів навіть у житлових районах. Тож дуже важливо будувати укриття", – підкреслив Козей.

Одночасно з цим, зі слів генерала, вкрай важливо формувати оборонне мислення у поляків, аби вони знали, як поводитися у небезпечних ситуаціях, як реагувати на сигнали повітряної тривоги, як мати доступ до інформації такого типу тощо.

Він підсумував, що наразі констатувати, що в Польщі всі завдання в цьому напрямку виконані й все готово – не можна. Однак країна усвідомлює ризики й працює над тим, аби посилити свою стійкість до них.

Зазначимо, що дослідник геостратегії, засновник Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецький наголосив на тому, що Росія системно готується до війни з державами НАТО. Країна-агресорка, з його слів, вважає, що 5 стаття договору Альянсу не спрацює. Він висловив думку, що Росія може здійснити на одну з європейських країн як відкриту атаку (як у випадку з Україною), так і піти за іншим сценарієм.