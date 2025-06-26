Парламент Польщі вважає, що країна не може обмежувати себе правилами, які заважають забезпеченню обороноздатності, особливо в умовах загострення безпеки на східному фланзі НАТО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання RMF24.

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Польський Сейм підтримав вихід з конвенції

За вихід з Оттавської конвенції проголосували 413 депутатів польського Сейму. Проти виступили лише 15 парламентарів, ще троє утримались. Рішення підтримали представники всіх головних політичних сил. Перед голосуванням міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що вихід із конвенції є стратегічно важливим кроком для гарантування безпеки країни та регіону загалом.

Косиняк-Камиш наголосив, що обмеження на застосування протипіхотних мін не дають Польщі ефективно захищатися. З його слів, ініціативу виходу підтримали також країни Балтії та Фінляндія, які також зіткнулися з високими загрозами через агресивну політику Росії.

Що таке Оттавська конвенція

Оттавська конвенція про заборону протипіхотних мін була ухвалена 18 вересня 1997 року й набула чинності у 1999 році. Вона забороняє використання, виробництво, передавання та зберігання протипіхотних мін. А також зобов'язує країни-учасниці знищити свої запаси.



Польща ратифікувала документ у 2012 році. На сьогодні до конвенції приєдналися понад 160 держав. Однак низка ключових військових держав – зокрема Росія, Китай, США, Індія та Пакистан залишаються поза її межами.

Нагадаємо, парламент Фінляндії схвалив вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, обґрунтовуючи це загрозою з боку Росії. Це рішення підтримали 157 депутатів, 18 проголосували проти, а 24 були відсутні.