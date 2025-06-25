Скільки земель очистили від мін

В Україні площа потенційно замінованих земель порівняно з кінцем 2022 року зменшилася на понад 20%, повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. На нараді в Офісі протимінної діяльності ДСНС він заявив, що сьогодні площа очищеної землі становить близько 137 тисяч квадратних кілометрів.

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За словами глави уряду, переважно розміновані території – це сільськогосподарські землі.

Державний аграрний реєстр має стати єдиним інструментом взаємодії при наданні компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Дані в реєстр мають вноситися оперативніше,

– зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр доручив міністерствам та відповідальним особам пришвидшити запуск Реєстру територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, а також розробити план дій для залучення міжнародного фінансування безпосередньо на розмінувальну діяльність.

Зверніть увагу! Він зазначив, що Україна вже сформувала велику протимінну міжнародну коаліцію з понад пів сотні держав та залучила 1,2 млрд доларів допомоги для очищення територій.

Гуманітарне розмінування – ключовий елемент швидкого відновлення. Наша мета — постійно нарощувати темпи робіт, щоб якнайшвидше звільнити від мін українські поля, села, міста, інфраструктуру,

– наголосив Денис Шмигаль.

Важливо! Шмигаль нагадав, що роботи з очищення здійснюють ДСНС, Національна поліція, Міноборони та неурядові оператори протимінної діяльності. Ресурс 112 сертифікованих операторів, серед яких вісім – іноземні, що наразі працюють в Україні, налічує понад 9 тисяч фахівців.