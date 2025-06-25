Сколько земель очистили от мин

В Украине площадь потенциально заминированных земель по сравнению с концом 2022 года уменьшилась более чем на 20%, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. На совещании в Офисе противоминной деятельности ГСЧС он заявил, что сегодня площадь очищенной земли составляет около 137 тысяч квадратных километров.

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По словам главы правительства, преимущественно разминированные территории – это сельскохозяйственные земли.

Государственный аграрный реестр должен стать единственным инструментом взаимодействия при предоставлении компенсации расходов за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения. Данные в реестр должны вноситься оперативно,

– отметил Шмыгаль.

Премьер-министр поручил министерствам и ответственным лицам ускорить запуск Реестра территорий, загрязненных взрывоопасными предметами, а также разработать план действий для привлечения международного финансирования непосредственно на разминирующую деятельность.

Обратите внимание! Он отметил, что Украина уже сформировала большую противоминную международную коалицию из более полусотни государств и привлекла 1,2 млрд долларов помощи для очистки территорий.

Гуманитарное разминирование – ключевой элемент быстрого восстановления. Наша цель - постоянно наращивать темпы работ, чтобы как можно быстрее освободить от мин украинские поля, села, города, инфраструктуру,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Важно! Шмыгаль напомнил, что работы по очистке осуществляют ГСЧС, Национальная полиция, Минобороны и неправительственные операторы противоминной деятельности. Ресурс 112 сертифицированных операторов, среди которых восемь – иностранные, работающих в Украине, насчитывает более 9 тысяч специалистов.