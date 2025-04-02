Сельхозугодья сильно заминированы

По данным министерства внутренних дел Украины, по состоянию на 1 июля 2024 года более 144 тысяч квадратных километров Украины считаются потенциально заминированными, передает 24 Канал. По данным ООН, это угрожает жизни более 6 миллионов человек, среди которых фермеры – одна из самых уязвимых групп.

Читайте также Масштабы впечатляют: сколько сельхозземель потеряла Украина из-за войны

Впрочем, даже несмотря на минную опасность, сельское хозяйство всегда было одной из самых травматичных отраслей труда. По данным Государственной службы Украины по вопросам труда, за 2015 год, доля погибших работников сельского хозяйства составляла 8% от общей смертности на производстве в стране. В 2018-2020 годах, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах погибли двести человек, травмировались – почти тысяча.

Важно! Особенно опасной является работа с тяжелой техникой. При несоблюдении правил безопасности или выхода техники из строя можно получить тяжелые ранения. И, если в крупных агропредприятиях внедряют правила ношения аптечки среди работников со всем необходимым: средства для обработки ран и антисептики, перевязочные материалы, средства для остановки кровотечения и турникет, – то в мелких фермерских предприятиях, этого нет. Работники на поле даже не будут иметь шанса предоставить себе первую домедицинскую помощь при ранении.

Минная опасность есть везде, где была война

Олег Гирман – фермер из города Балаклея, что на Харьковщине. После деоккупации Изюмского района, в октябре 2023 года мужчина ставил предупредительные таблички по периметру поля: "Осторожно! Мины!". Думал, что вскоре его поля разминируют и он снова вернется к работе. В тот день мужчина таки наступил на одну из оставленных врагом мин.

Мужчина вспоминает: "Думал, что со мной ничего не случится. Я уверенно шел, но таки зацепил мину. Это все произошло за секунды. Шрапнель пробила руки и ноги. Я понял, что если не отреагирую – не выживу. Метров за 150 стоял мой зять, который и вызвал спасателей. Операция была своевременной и, к счастью, я выжил".

Обратите внимание! Фермеру действительно повезло, что рядом был родственник и была возможность своевременно транспортировать его в медучреждение. Однако, по словам специалистов, у раненого с критическим кровотечением есть ровно 3 минуты на то, чтобы остановить его. Иначе, кровопотеря может быть смертельной. Именно поэтому каждому работнику сельского хозяйства критически важно иметь под рукой турникет. Особенно тем, кто работает на полях Харьковщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины.

Турникеты и кровоостанавливающие средства – это спасенные жизни

В условиях работы в сельском хозяйстве лучше всего подходят турникеты, которые срабатывают несмотря на грязь, пыль, влагу и перепады температуры. Это должны быть действительно качественные, проверенные кровоостанавливающие средства. В частности, отечественный продукт, который получил доверие в течение последних 10 лет и который рекомендуют ведущие инструкторы по домедицинской помощи – турникеты украинского производителя SICH.

С 2016 года их комплектуют в военные аптечки ВСУ. Несмотря на любые сложные условия – загрязненный, мокрый, заснеженный, при температуре от -40 до 50+ – турникет всегда срабатывает. И уже спас тысячи жизней. Он является универсальным и останавливает массивное кровотечение из конечности любого диаметра: от тонкой 5 сантиметров до самой большой 40 сантиметров.

Важно! В нынешних реалиях кровоостанавливающие средства должны быть на каждой ферме и в каждой семье, которая занимается сельским хозяйством. Работа с тяжелой техникой, острыми режущими инструментами и большими животными существенно повышает риск тяжелых ранений с массивным кровотечением. Своевременное и правильное наложение кровоостанавливающего средства позволит остановить кровь еще до прибытия медиков и по статистическим данным, сохранит жизнь в 90% случаев.