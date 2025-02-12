В январе очистили от мин новые площади сельхозземель

Операторы противоминной деятельности в январе завершили очистку почти 640 гектар сельскохозяйственных земель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины. Стоимость разминирования составила 20,6 миллиона гривен, эти деньги компенсирует государство.

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Важно! Также в январе по 16 ранее заключенным соглашениям операторы начали работы по очистке земель от мин и снарядов, что не взорвались. Общая площадь этих земель – более чем 1,3 тысячи гектар, стоимость разминирования – более 85,1 миллиона гривен.

В течение января аграрии подали 34 новые заявки от аграриев на участие в программе.

С начала программы и по состоянию на 1 февраля Центр гуманитарного разминирования заключил 50 соглашений с операторами на выполнение работ на общей площади более 9,3 тысячи гектар. Стоимость работ по договорам – более 536,5 миллиона гривен.