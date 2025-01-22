ЕБРР будет разминировать украинские земли

Член совета директоров ЕБРР Артем Шевалев рассказал, что речь идет о финансировании не только фермеров, но и компаний, занимающихся разминированием, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина". По его словам, в банке чувствуют, что готовы финансировать это и имеют финансовые возможности.

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Шевалев напомнил, что правительство Украины с 2024 года запустило экспериментальную программу финансирования разминирования, чтобы сделать этот продукт доступным для фермеров.

ЕБРР сейчас работает с другими финансистами, сотрудничает с Министерством экономики по некоторым программам, в которых государство стремится поддержать фермеров в финансировании работ по разминированию на их полях,

– отмечает член совета директоров банка.

Он уточнил, что финансирование может выделяться по двум направлениям: