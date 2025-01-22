ЄБРР розміновуватиме українські землі
Член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов розповів, що йдеться про фінансування не тільки фермерів, а й компаній, що займаються розмінуванням, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна". За його словами, у банкові відчувають, що готові фінансувати це та мають фінансові можливості.
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Шевальов нагадав, що уряд України з 2024 року запустив експериментальну програму фінансування розмінування, щоб зробити цей продукт доступним для фермерів.
ЄБРР нині працює з іншими фінансистами, співпрацює з Міністерством економіки за деякими програмами, у яких держава прагне підтримати фермерів у фінансуванні робіт із розмінування на їхніх полях,
– зазначає член ради директорів банку.
Він уточнив, що фінансування може виділятися за двома напрямами:
- через українські банки безпосередньо аграрним компаніям і фермерам за можливої додаткової підтримки уряду, який може сприяти гарантіями або компенсацією ставок,
- а також компаніям із розмінування для їхнього зростання та збільшення парку машин із розмінування та саперів, оскільки поки що ринок недостатньо насичений.