Над евакуаційним планом працює Урядовий центр безпеки (RCB). Про це пише 24 Канал із посиланням на inPoland.

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Чому у Польщі працюють над планом евакуації

Очільник RCB Збігнєв Мушинський пояснив, ця ініціатива є результатом нового закону про захист населення та цивільну оборону, який набув чинності в січні 2023 року.

В межах закону країна готує населення до виживання у кризовий період.

Тим часом Урядовий центр безпеки спільно з Генеральним штабом Війська Польського повинні підготувати вказівки для воєвод стосовно можливої евакуації людей.

Окрім вказівок для воєвод, RCB також має підготувати національний план евакуації.

Головна мета – зробити так, щоб план підходив під потреби та умови, в яких може опинитися країна.

Держава повинна мати можливість транспортувати цивільних осіб, які перебувають в зоні ризику, до конкретних і визначених місць, використовуючи всю наявну інфраструктуру,

– сказав директор RCB.

Мушинський розповів, що RCB опрацювало багато ідей з цього приводу, зверталося за коментарями та організовувало семінар. Також він сказав, що під час процесу Польща врахувала досвід України.