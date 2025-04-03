Одним із ключових пунктів цієї стратегії – рекомендація громадянам мати запас їжі, води та необхідних речей на щонайменше 72 години. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.
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Європа готується до кризових ситуацій
Пандемія COVID-19 та війна в Україні показали, що надзвичайні ситуації можуть застати зненацька. Тому ЄС вирішив підготувати громадян до можливих криз.
Зокрема запас продуктів допоможе уникнути хаосу в перші години або дні після катастрофи, коли екстрені служби лише починають діяти.
Жителів ЄС спонукають запастися продуктами / Unsplash
Також ЄС планує впровадження систем раннього оповіщення, які дозволять громадянам швидко реагувати на загрози.
Ми живемо в епоху глобальної нестабільності. Європа повинна бути готова до будь-яких викликів – від природних катастроф до кібератак. Наші громадяни, уряди та підприємства мають отримати необхідні інструменти для запобігання кризам і швидкого реагування, коли вони настають,
– сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Зверніть увагу. У Чехії створили мапу укриттів на випадок загрози. Вона вже доступна до перегляду.
Основні заходи підготовки до надзвичайних ситуацій в ЄС: план дій
- Захист критично важливих секторів:
- Запровадження мінімальних стандартів підготовки для лікарень, шкіл, транспортних систем та зв'язку.
- Посилене резервування критично важливого обладнання та матеріалів.
- Поліпшення стійкості до кліматичних змін, враховуючи забезпечення водних ресурсів.
- Підготовка населення:
- Заохочення громадян до створення запасів на випадок надзвичайних ситуацій.
- Інтеграція уроків з підготовки до криз у навчальні програми шкіл.
- Впровадження "Дня підготовки ЄС" для підвищення обізнаності про надзвичайні ситуації.
- Посилення координації під час криз:
- Створення "Центру кризового реагування ЄС", який забезпечуватиме швидку взаємодію між державами Євросоюзу.
- Підвищення ефективності співпраці між цивільним та військовим секторами.
- Регулярне проведення навчань, які об'єднують сили цивільного захисту, поліції, медицини та пожежників.
- Кібербезпека та протидія гібридним загрозам:
- Впровадження європейської системи попередження про кібератаки.
- Розширення співпраці з НАТО щодо безпеки у кіберпросторі та критично важливих інфраструктур.
- Співпраця з бізнесом:
- Створення робочої групи для співпраці державного та приватного сектору.
- Розробка планів забезпечення підприємств необхідними ресурсами у разі кризи.
Влада ЄС наголосила, що такі базові заходи можуть врятувати життя.