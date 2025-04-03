Одним із ключових пунктів цієї стратегії – рекомендація громадянам мати запас їжі, води та необхідних речей на щонайменше 72 години. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Європа готується до кризових ситуацій

Пандемія COVID-19 та війна в Україні показали, що надзвичайні ситуації можуть застати зненацька. Тому ЄС вирішив підготувати громадян до можливих криз.

Зокрема запас продуктів допоможе уникнути хаосу в перші години або дні після катастрофи, коли екстрені служби лише починають діяти.

Запаси продуктів та консерв
Жителів ЄС спонукають запастися продуктами / Unsplash

Також ЄС планує впровадження систем раннього оповіщення, які дозволять громадянам швидко реагувати на загрози.

Ми живемо в епоху глобальної нестабільності. Європа повинна бути готова до будь-яких викликів – від природних катастроф до кібератак. Наші громадяни, уряди та підприємства мають отримати необхідні інструменти для запобігання кризам і швидкого реагування, коли вони настають,
– сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зверніть увагу. У Чехії створили мапу укриттів на випадок загрози. Вона вже доступна до перегляду.

Основні заходи підготовки до надзвичайних ситуацій в ЄС: план дій

  1. Захист критично важливих секторів:
  • Запровадження мінімальних стандартів підготовки для лікарень, шкіл, транспортних систем та зв'язку.
  • Посилене резервування критично важливого обладнання та матеріалів.
  • Поліпшення стійкості до кліматичних змін, враховуючи забезпечення водних ресурсів.
  1. Підготовка населення:
  • Заохочення громадян до створення запасів на випадок надзвичайних ситуацій.
  • Інтеграція уроків з підготовки до криз у навчальні програми шкіл.
  • Впровадження "Дня підготовки ЄС" для підвищення обізнаності про надзвичайні ситуації.
  1. Посилення координації під час криз:
  • Створення "Центру кризового реагування ЄС", який забезпечуватиме швидку взаємодію між державами Євросоюзу.
  • Підвищення ефективності співпраці між цивільним та військовим секторами.
  • Регулярне проведення навчань, які об'єднують сили цивільного захисту, поліції, медицини та пожежників.
  1. Кібербезпека та протидія гібридним загрозам:
  • Впровадження європейської системи попередження про кібератаки.
  • Розширення співпраці з НАТО щодо безпеки у кіберпросторі та критично важливих інфраструктур.
  1. Співпраця з бізнесом:
  • Створення робочої групи для співпраці державного та приватного сектору.
  • Розробка планів забезпечення підприємств необхідними ресурсами у разі кризи.

Влада ЄС наголосила, що такі базові заходи можуть врятувати життя.