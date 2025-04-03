Одним из ключевых пунктов этой стратегии – рекомендация гражданам иметь запас еды, воды и необходимых вещей на минимум 72 часа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Blesk.cz.

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Европа готовится к кризисным ситуациям

Пандемия COVID-19 и война в Украине показали, что чрезвычайные ситуации могут застать врасплох. Поэтому ЕС решил подготовить граждан к возможным кризисам.

В частности запас продуктов поможет избежать хаоса в первые часы или дни после катастрофы, когда экстренные службы только начинают действовать.

Запасы продуктов и консервов
Жителей ЕС побуждают запастись продуктами / Unsplash

Также ЕС планирует внедрение систем раннего оповещения, которые позволят гражданам быстро реагировать на угрозы.

Мы живем в эпоху глобальной нестабильности. Европа должна быть готова к любым вызовам – от природных катастроф до кибератак. Наши граждане, правительства и предприятия должны получить необходимые инструменты для предотвращения кризисов и быстрого реагирования, когда они наступают,
– сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Обратите внимание. В Чехии создали карту укрытий на случай угрозы. Она уже доступна к просмотру.

Основные меры подготовки к чрезвычайным ситуациям в ЕС: план действий

  1. Защита критически важных секторов:
  • Введение минимальных стандартов подготовки для больниц, школ, транспортных систем и связи.
  • Усиленное резервирование критически важного оборудования и материалов.
  • Улучшение устойчивости к климатическим изменениям, учитывая обеспечение водных ресурсов.
  1. Подготовка населения:
  • Поощрение граждан к созданию запасов на случай чрезвычайных ситуаций.
  • Интеграция уроков по подготовке к кризисам в учебные программы школ.
  • Внедрение "Дня подготовки ЕС" для повышения осведомленности о чрезвычайных ситуациях.
  1. Усиление координации во время кризисов:
  • Создание "Центра кризисного реагирования ЕС", который будет обеспечивать быстрое взаимодействие между государствами Евросоюза.
  • Повышение эффективности сотрудничества между гражданским и военным секторами.
  • Регулярное проведение учений, объединяющих силы гражданской защиты, полиции, медицины и пожарных.
  1. Кибербезопасность и противодействие гибридным угрозам:
  • Внедрение европейской системы предупреждения о кибератаках.
  • Расширение сотрудничества с НАТО по безопасности в киберпространстве и критически важных инфраструктур.
  1. Сотрудничество с бизнесом:
  • Создание рабочей группы для сотрудничества государственного и частного сектора.
  • Разработка планов обеспечения предприятий необходимыми ресурсами в случае кризиса.

Власти ЕС отметили, что такие базовые меры могут спасти жизни.