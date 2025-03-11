Справочник будет не только на польском языке, но и на языках национальных меньшинств, проживающих в стране, включая украинский. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Каждый в Польше получит справочник о выживании в кризис

Справочник по выживанию предоставит важную информацию о том, как пережить длительное время без самого необходимого, в частности без света. В нем также будут описаны важнейшие меры по подготовке к сценариям немедленной эвакуации и тому подобное.

Справочник будет готов в апреле, а в рамках Программы защиты населения и гражданской обороны во втором полугодии его печатная версия будет доставлена в каждое домохозяйство Польши,

– сообщило МВД Польши.

МВД РП подчеркнуло, что новый справочник будет касаться не только сценариев военного времени, но и стихийных бедствий. Ресурс будет содержать необходимую информацию о том, как:

выжить в течение 72 часов в кризисной ситуации;

какие запасы пищи нужно подготовить;

как выжить в условиях многодневного отсутствия электроэнергии;

как предотвратить пожар дома;

как оказать себе и самым близким первую медицинскую помощь;

как позаботиться в кризисной ситуации о домашних животных и тому подобное.

Польские эксперты проанализировали аналогичные справочники, опубликованные в 23 странах, включая Швецию и Норвегию, чтобы разработать собственный комплексный справочник.