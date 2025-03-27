Сейчас поляки тратят на оборонный сектор 4,7% ВВП, а это больше чем другие государства НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Politico, которое отметило "глубокую настороженность" Польши в отношении России, ведь она не имеет такой "стратегической глубины", как другие, более отдаленные территориально, страны.

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В 2025 планируют увеличить численность армии до полумиллиона человек

Польская армия сейчас самая большая в Европе. Кроме того, страна тратит миллиарды евро на реактивные самолеты, ракеты, танки, артиллерию и тому подобное.

Также ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что о планах до конца 2025 года увеличить численность армии до полумиллиона человек и подготовить еще миллионы резервистов.

По его словам, военная подготовка будет состоять из краткосрочных программ и будет добровольной.

За несколько дней лица без военного опыта ознакомятся с основами гражданской обороны, первой медицинской помощи и некоторыми военными навыками.

Я действительно хочу пройти обучение, и если до этого дойдет, подпитываемый ненавистью к Путину, я хочу защищать свой дом, стрелять в них и превращать их жизнь в ад,

– сказал один из поляков.

Те, кто прошел военную подготовку ранее, смогут пройти курсы повышения квалификации.

Первоначальный план предусматривает обучение 100 000 человек до конца 2026 года.

Учитывая возможную войну в Польше также будут готовить школьников. Вероятно, уже с сентября в уроки физкультуры будут включать компонент гражданской обороны.

Чиновники говорят, что время может быть не на стороне Польши

Мы соседствуем с Россией и ее союзником Беларусью, у нас нет буфера между нами и ими, у нас есть только ограниченное время, чтобы подготовиться и ответить... Если мы будем готовы, и если Россия будет знать, что мы готовы, то это послужит значительным сдерживающим фактором. На мой взгляд, он будет достаточно мощным, чтобы Россия даже не начала конфликт,

– отметил начальник Генштаба польских вооруженных сил Веслав Кукула.

Как он отметил, военные учения будут "полезными как в военное, так и в мирное время".

А чтобы как можно больше поляков приняли участие, власть обсуждает введение финансовых компенсаций и налоговых льгот.

"Мы хотим, чтобы польское государство дало понять, что мы уважаем тех, кто делает вклад в нашу оборону. Никому не будет отказано. Не все станут солдатами, хотя бы из-за возраста, но они смогут пройти обучение по гражданской обороне, оказания первой помощи и реагирования на кризисные ситуации", – добавил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

При этом некоторые чиновники говорят, что время может быть не на стороне Польши.

"Обучение 100 тысяч человек в год? Слишком мало. Мы должны вернуть призыв. Мы перешли к потребительскому образу жизни, радостей демократии и без проблем путешествуем по миру, но забыли, что каждый из нас должен иметь базовые знания в этой области", – сказал один из генералов.

Какова реакция польского населения

Как отмечает Politico, опросы показывают, что эта идея польских властей имеет определенную поддержку среди населения, но она далеко не подавляющая.

Более 50% поляков поддерживают инициативу, 39% – готовы принять участие в учениях.

Другой опрос показал, что две трети поляков останется в стране, если начнется война, а остальные попытаются убежать.