Якщо цього літа ви планували поїздку до Італії, валізу перед нею слід уважно переглянути. Адже в одній популярній точці країни існує закон, що застосовується і до місцевих мешканців, і до туристів, пише Express. А його недотримання може швидко обернутися штрафом у 500 євро.

Що саме не можна привозити на острів Капрі?

Острів Капрі – це надзвичайно популярне місце в Італії. Він розташований у Неаполітанській затоці і щодня в пік сезону приваблює понад 50 000 туристів. Та чимало з них навіть не підозрюють, що один звичайний предмет, що усі завжди носять з собою, тут заборонений. І мовиться про пластикову пляшку з водою.

Але проблеми можна отримати не лише через неї, адже на острові діє досить суворе правило, що забороняє будь-яке використання одноразового пластику. Таке правило ввели через кількість туристів (аж 2,7 мільйона на рік!) для того, аби зменшити їхній вплив на життя місцевих мешканців та екологію, пише Mirror.

Це означає, що пластикові пляшки, соломинки, одноразові прибори, будь-який пластиковий посуд є незаконними на острові. І попри те, що заборона зовсім не нова та діє вже кілька років, експерти попереджають, що вона все ще часто застає туристів зненацька.

Органи влади на острові Капрі мають право штрафувати порушників, у яких виявлять пластик, на суму до 500 євро. І мовиться не лише про викидання пластику, але й про його використання загалом.

Звісно, здебільшого заборона спрямована на місцеві заклади та бари – але й туристам, які відправляються на відпочинок на острів, варто бути обережними.

