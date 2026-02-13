Если этим летом вы планировали поездку в Италию, чемодан перед ней следует внимательно пересмотреть. Ведь в одной популярной точке страны существует закон, что применяется и к местным жителям, и к туристам, пишет Express. А его несоблюдение может быстро обернуться штрафом в 500 евро.

Что именно нельзя привозить на остров Капри?

Остров Капри – это очень популярное место в Италии. Он расположен в Неаполитанском заливе и ежедневно в пик сезона привлекает более 50 000 туристов. Но многие из них даже не подозревают, что один обычный предмет, что все всегда носят с собой, здесь запрещен. И говорится о пластиковой бутылке с водой.

Но проблемы можно получить не только из-за нее, ведь на острове действует достаточно строгое правило, запрещающее любое использование одноразового пластика. Такое правило ввели из-за количества туристов (аж 2,7 миллиона в год!) для того, чтобы уменьшить их влияние на жизнь местных жителей и экологию, пишет Mirror.

Это означает, что пластиковые бутылки, соломинки, одноразовые приборы, любая пластиковая посуда являются незаконными на острове. И несмотря на то, что запрет совсем не новый и действует уже несколько лет, эксперты предупреждают, что он все еще часто застает туристов врасплох.

Органы власти на острове Капри имеют право штрафовать нарушителей, у которых обнаружат пластик, на сумму до 500 евро. И говорится не только о выбрасывании пластика, но и о его использовании в целом.

Конечно, основном запрет направлен на местные заведения и бары – но и туристам, которые отправляются на отдых на остров, стоит быть осторожными.

