Издание Forbes сделало обзор самых романтических городов мира, которые чаще всего выбирают влюбленные.

Какие романтические города можно посетить накануне 14 февраля?

Венеция, Италия

Город каналов, гондол и старинных мостов давно стал символом романтики. Здесь каждая прогулка по воде превращается в маленькую сказку:

узкие каналы,

роскошные дворцы,

изящные мосты,

блики вечерних фонарей.

Все это создает неповторимую атмосферу. Влюбленные могут наслаждаться прогулками на гондолах под звуки серенад, посещать уютные кафе на площадях Сан-Марко и любоваться художественными галереями. Венеция идеально подходит для вечерних прогулок вдвоем, когда город полон спокойствия и романтики.



Венеция – это город каналов, гондол и старинных мостов / Фото Unsplash

Прага, Чехия

Чешская столица поражает средневековой архитектурой, узкими каменными улочками и уютными двориками. Особенно романтичной является прогулка по Карловому мосту на рассвете, когда над рекой Влтавой разливается нежный утренний свет.

Прага очаровывает старинными замками, историческими церквями и таинственными улочками, где каждый шаг переносит в прошлое. Здесь легко почувствовать себя героями средневековой легенды, а многочисленные кафе с видом на город создают атмосферу тепла и уюта.

Вена, Австрия

Столица Австрии сочетает величественную императорскую архитектуру с камерными кафе и музыкальными традициями. Вена – настоящий город элегантной романтики: парные прогулки вдоль Дуная, вечера в опере или концертных залах, дегустации известных австрийских тортов в уютных кафе. Старинные дворцы, красивые сады и императорские площади делают город идеальным для пар, которые ценят культуру и классическую атмосферу.



Вена – настоящий город элегантной романтики / Фото Unsplash

Брюгге, Бельгия

Маленький средневековый городок с каналами, брусчаткой и шоколадными магазинами часто называют "северной Венецией". Прогулки узкими улочками, поездки на лодках по каналам и вечерние фонари создают эффект сказки. Брюгге – идеальное место для тех, кто хочет почувствовать себя героями романтического фильма: уютные кафе, старинные дома и сладкий запах бельгийского шоколада наполняют город магией.

Санторини, Греция

Остров Санторини считают одним из самых романтичных направлений мира. Белые домики с синими куполами, узкие улочки и легендарные закаты над Эгейским морем делают его идеальным местом для пар.

Здесь можно наслаждаться морским воздухом, прогулками вдоль кромки обрывов и ужинами с видом на океан. Санторини – это место, где каждое мгновение наполнено красотой и романтикой, а совместные приключения остаются в сердце навсегда.

Интересно! Как отмечает TravelAwaits, Париж уже давно считают эталоном романтики, и именно поэтому он занимает первое место в рейтинге самых романтичных городов мира. Город влюбленных привлекает туристов со всего мира не только своей архитектурой и историческими памятниками, но и неповторимой атмосферой узких улочек, уютных кафе, старинных мостов и прогулок вдоль Сены.

Откуда появился праздник 14 февраля?