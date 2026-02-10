Путешественник, побывавший на Санторине, Паксосе, Эгине, Милосе, Гидри и Корфу и где десятке островов, поделился, что только одно место тянет его обратно снова и снова, пишет Travel Off Path.
На каком острове Греции непременно нужно побывать?
Остров Родос – это, вероятно, одно из самых известных культурных направлений Греции – и это значит, что ему есть, что предложить. Если вы хотите увидеть самые чистые воды во всем Средиземноморье – тогда ехать нужно именно сюда.
И, в отличие от Санторини, Родос – это не просто место для отдыха на выходные. На этом острове хочется остаться по крайней мере на неделю, а то и дольше. Ежегодно этот остров принимает 3,5 миллиона туристов – преимущественно из северных стран, и занимает второе место по популярности сразу после Крита.
Столица Родоса – это один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов и крупнейший средневековый центр Европы, что до сих пор имеет население. Казалось бы, что такой город может существовать только в исторических драмах – но туристы гуляют по его улочкам ежедневно.
Но кроме невероятной архитектуры города, следует непременно посетить культовую гавань Мандраки. Она не только захватывает красотой, но и историей – считается, что это место, где когда-то стоял Колос Родосский – одно из семи чудес древнего мира.
Следов Колоса не сохранилось, но можно подойти к статуям оленей, обозначающих вероятные места, где стояли ноги Колоса на противоположных сторонах входа в гавань.
Куда еще стоит поехать в Греции?
Родос – это отличный старт для путешествия, но точно не единственная локация, которую стоит увидеть в Греции, пишет Lonely Planet.
Вот еще несколько невероятных мест, достойных отдельного путешествия:
- Афины. В какое время года вы бы не гуляли по улицам легендарной столицы, она поразит красотой и скрытыми архитектурными жемчужинами. Это один из самых оживленных мегаполисов Европы, но в то же время идеальный для прогулок чисто пешком.
- Эпирос. На западе Греции расположен отдаленный регион Эпирос, где быстрые горные реки протекают среди скрытых скальных каньонов. Здесь можно подняться на альпийские высоты и насладиться совсем другой, неизвестной Грецией.
- Салоники. Это место, которое точно стоит посетить гурманам – ведь именно здесь кухни разных народов пересекаются, создавая уникальный и невероятный колорит.
