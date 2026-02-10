Мандрівник, що побував на Санторіні, Паксосі, Егіні, Мілосі, Гідрі та Корфу й де десятку островів, поділився, що тільки одне місце тягне його назад знову і знову, пише Travel Off Path.

На якому острові Греції неодмінно потрібно побувати?

Острів Родос – це, певно, один з найбільш відомих культурних напрямків Греції – і це значить, що йому є, що запропонувати. Якщо ви хочете побачити найчистіші води в усьому Середземномор'ї – тоді їхати потрібно саме сюди.

І, на відміну від Санторіні, Родос – це не просто місце для відпочинку на вихідні. На цьому острові хочеться залишитися принаймні на тиждень, а то й довше. Щорічно цей острів приймає 3,5 мільйона туристів – переважно з північних країн, і посідає друге місце за популярністю одразу після Криту.

Столиця Родосу – це одне з найкраще збережених середньовічних міст та найбільший середньовічний центр Європи, що досі має населення. Здавалося б, що таке місто може існувати лише в історичних драмах – але туристи гуляють його вуличками щодня.

Та окрім неймовірної архітектури міста, слід неодмінно відвідати культову гавань Мандракі. Вона не тільки захоплює красою, але й історією – вважається, що це місце, де колись стояв Колос Родоський – одне з семи чудес стародавнього світу.

Слідів Колоса не збереглося, але можна підійти до статуй оленів, що позначають ймовірні місця, де стояли ноги Колоса на протилежних боках входу у гавань.

Куди ще варто поїхати у Греції?

Родос – це чудовий старт для подорожі, але точно не єдина локація, яку варто побачити у Греції, пише Lonely Planet.

Ось ще кілька неймовірних місць, вартих окремої подорожі:

Афіни . В яку пору року ви б не гуляли вулицями легендарної столиці, вона вразить красою та прихованими архітектурними перлинами. Це один з найжвавіших мегаполісів Європи, але водночас ідеальний для прогулянок суто пішки.

. В яку пору року ви б не гуляли вулицями легендарної столиці, вона вразить красою та прихованими архітектурними перлинами. Це один з найжвавіших мегаполісів Європи, але водночас ідеальний для прогулянок суто пішки. Епірос . На заході Греції розташований віддалений регіон Епірос, де швидкі гірські річки протікають серед прихованих скельних каньйонів. Тут можна піднятися на альпійські висоти та насолодитися зовсім іншою, невідомою Грецією.

. На заході Греції розташований віддалений регіон Епірос, де швидкі гірські річки протікають серед прихованих скельних каньйонів. Тут можна піднятися на альпійські висоти та насолодитися зовсім іншою, невідомою Грецією. Салоніки. Це місце, яке точно варто відвідати гурманам – адже саме тут кухні різних народів перетинаються, створюючи унікальний та неймовірний колорит.

