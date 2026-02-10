Мандрівник, що побував на Санторіні, Паксосі, Егіні, Мілосі, Гідрі та Корфу й де десятку островів, поділився, що тільки одне місце тягне його назад знову і знову, пише Travel Off Path.
На якому острові Греції неодмінно потрібно побувати?
Острів Родос – це, певно, один з найбільш відомих культурних напрямків Греції – і це значить, що йому є, що запропонувати. Якщо ви хочете побачити найчистіші води в усьому Середземномор'ї – тоді їхати потрібно саме сюди.
І, на відміну від Санторіні, Родос – це не просто місце для відпочинку на вихідні. На цьому острові хочеться залишитися принаймні на тиждень, а то й довше. Щорічно цей острів приймає 3,5 мільйона туристів – переважно з північних країн, і посідає друге місце за популярністю одразу після Криту.
Столиця Родосу – це одне з найкраще збережених середньовічних міст та найбільший середньовічний центр Європи, що досі має населення. Здавалося б, що таке місто може існувати лише в історичних драмах – але туристи гуляють його вуличками щодня.
Та окрім неймовірної архітектури міста, слід неодмінно відвідати культову гавань Мандракі. Вона не тільки захоплює красою, але й історією – вважається, що це місце, де колись стояв Колос Родоський – одне з семи чудес стародавнього світу.
Слідів Колоса не збереглося, але можна підійти до статуй оленів, що позначають ймовірні місця, де стояли ноги Колоса на протилежних боках входу у гавань.
Куди ще варто поїхати у Греції?
Родос – це чудовий старт для подорожі, але точно не єдина локація, яку варто побачити у Греції, пише Lonely Planet.
Ось ще кілька неймовірних місць, вартих окремої подорожі:
- Афіни. В яку пору року ви б не гуляли вулицями легендарної столиці, вона вразить красою та прихованими архітектурними перлинами. Це один з найжвавіших мегаполісів Європи, але водночас ідеальний для прогулянок суто пішки.
- Епірос. На заході Греції розташований віддалений регіон Епірос, де швидкі гірські річки протікають серед прихованих скельних каньйонів. Тут можна піднятися на альпійські висоти та насолодитися зовсім іншою, невідомою Грецією.
- Салоніки. Це місце, яке точно варто відвідати гурманам – адже саме тут кухні різних народів перетинаються, створюючи унікальний та неймовірний колорит.
