2026 року в об'єктив уваги туристів потрапив острів Іос – він вигідно відрізняється тим, що мандрівників там зовсім небагато – принаймні поки що, пише Euronews.

Цікаво "Знімайте рожеві окуляри": українка розкрила нюанси життя в популярній країні

Куди їдуть туристи у Греції у 2026 році?

Крихітний грецький острів, видається, цьогоріч зіштовхнеться зі справжнім бумом туризму – а все через те, що мандрівники відмовляються від популярних і переповнених туристичних точок, а натомість шукають більш автентичні та не такі розрекламовані місця.

І вже кілька туристичних путівників та популярних ЗМІ виділили острів Іос як ідеальне місце для відпочинку у 2026 році. Міста на острові приваблюють туристів і жвавою культурою, і неприборканою природою. Все це відбувається на тлі того, що грецькі острови намагаються просувати новий туристичний наратив – такий, що підкреслює сталий розвиток, повільний туризм та якість життя.

Особливий інтерес у туристів викликає місто Хору, столиця острова Іос – вона вже ввійшла до 25 найкращих селищ Греції за версією The Times. Тут неймовірні кубоподібні білі будиночки розташовані вздовж вузьких та крутих вуличок. Обов'язково слід відвідати також Панагію Греміотісса – церкву, що розташована на найвищій точці острова. Звідси можна насолодитися неймовірними панорамними видами на Егейське море.



Церква на острові Іос / Фото Pexels

А для любителів історії цікавим буде доісторичне поселення Скаркос неподалік, що датується 3 тисячоліттям до нашої ери, а також гробниця Гомера.

Куди ще варто поїхати туристам?