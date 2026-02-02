в 2026 году в объектив внимания туристов попал остров Иос – он выгодно отличается тем, что путешественников там совсем немного – по крайней мере пока, пишет Euronews.

Куда едут туристы в Греции в 2026 году?

Крошечный греческий остров, кажется, в этом году столкнется с настоящим бумом туризма – а все потому, что путешественники отказываются от популярных и переполненных туристических точек, а взамен ищут более аутентичные и не такие разрекламированные места.

И уже несколько туристических путеводителей и популярных СМИ выделили остров Иос как идеальное место для отдыха в 2026 году. Города на острове привлекают туристов и оживленной культурой, и необузданной природой. Все это происходит на фоне того, что греческие острова пытаются продвигать новый туристический нарратив – такой, подчеркивающий устойчивое развитие, медленный туризм и качество жизни.

Особый интерес у туристов вызывает город Хору, столица острова Иос – она уже вошла в 25 лучших поселков Греции по версии The Times. Здесь невероятные кубообразные белые домики расположены вдоль узких и крутых улочек. Обязательно следует посетить также Панагию Гремиотисса – церковь, расположенную на самой высокой точке острова. Отсюда можно насладиться невероятными панорамными видами на Эгейское море.



Церковь на острове Иос / Фото Pexels

А для любителей истории интересным будет доисторическое поселение Скаркос неподалеку, датируемое 3 тысячелетием до нашей эры, а также гробница Гомера.

Куда еще стоит поехать туристам?