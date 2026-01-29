Если вы планируете в этом году путешествие в Европу, Венецию в планах можно заменить на несколько не худших, но менее наполненных путешественниками городов, пишет Travel Off Path.

5 менее известных городов, стоящих на воде, могут предложить похожую атмосферу и не менее потрясающий опыт.

Куда поехать вместо Венеции?

Киоджа в Италии

Киоджа – это один из старейших рыбацких городов Италии, и одновременно миниатюрная версия Венеции. Сюда стоит приехать хотя бы ради невероятно вкусной еды, которую подают в остериях с видом на канал.

Здесь сочетается и невероятная архитектура, и немало развлечений – а туристов значительно меньше.

Фрвдрихштадт в Германии

Для того, чтобы увидеть город на воде, не обязательно даже ехать в Италию; Фрадрихштадт часто называют "немецким Амстердамом" из-за того, что весь город пересекают водные пути.

По своей сути он не совсем венецианский, впрочем, имеет немало каналов и свой особый шарм.

Мартиг во Франции

Всего полчаса езды от шумного Марселя расположен город Мартиг – живописное прибрежное поселение во французском Средиземноморье.

Здесь найдутся и живописные каналы, и красочные здания, и галечные красивые пляжи. Часто город даже называют Провансальской Венецией.

Комаккьо в Италии

На юге Италии расположен город Комаккьо, что выглядит и ощущается как "дальний родственник" Венеции. Город раскинулся на нескольких небольших островках в лагуне Валли-ди-Комаккьо и славится типично венецианскими арочными мостами, невероятными яркими зданиями и величественными колокольнями.

Авейру, Португалия

Португалия прежде всего известна холмистыми портовыми городами, но на полпути между Порту и Лиссабоном можно найти город, очень сильно напоминающий Венецию: здесь гондолы с плоским дном украшают невероятными росписями и используют для передвижения по большим каналам, пишет Europeana.

