День святого Валентина установил Папа Геласий I в 496 году. С тех пор люди обмениваются открытками, которые называют валентинками. Подробнее об истории и традициях Дня влюбленных – рассказывает 24 Канал.

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История Дня святого Валентина

По одной из легенд, история праздника связана с раннехристианским мучеником Валентином. Он был епископом и жил в городе Терни, что в Италии, во времена правления римского императора Клавдия II. В период войн правитель запрещал солдатам жениться, считая, что брак делает военных слабыми. Валентин не соглашался с таким приказом и тайно венчал влюбленные пары.

Узнав об этом, Клавдий II сказал схватить его, подвергнуть пыткам и казнить. Перед смертью Валентин признался в своих чувствах к девушке, оставив ей письмо с подписью: "Твой Валентин". Святого казнили именно 14 февраля, а впоследствии этот день начал символизировать любовь.

День святого Валентина 2025 / Коллаж LifeStyle24

Традиции Дня святого Валентина

Одной из самых распространенных традиций является обмен "валентинками". Это обычно открытки разных размеров в форме сердца, на которых люди пишут теплые пожелания или признание в любви. Вместе с ними не редко дарят шоколад, цветы или мягкие игрушки.

Кроме этого, мужчины вручают своим любимым женщинам красные розы, которые символизируют страсть и любовь. К тому же в этот день влюбленные традиционно отправляются на романтические свидания. Так, пары могут пойти на ужин в ресторане, прогуляться по парку, поехать в небольшое путешествие или провести время дома. Более того, в День святого Валентина некоторые даже делают предложение руки и сердца своей второй половинке.