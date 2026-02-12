На острове Капри в Италии проживает примерно 13 000 – 15 000 человек, и чрезмерный туризм там является проблемой уже не первый год, пишет Euronews. Из-за этого уже этим летом там начнут действовать новые правила и ограничения.

Что нужно знать перед посещением Капри?

Остров Капри позиционирует себя как спокойное и уютное место для отдыха – впрочем, последние годы это не слишком соответствует истине. В пик сезона на острове высаживаются сотни групп туристов, а общее их количество часто превышает 50 000 только на один день.

Особой проблемой являются туристы-однодневки, которые не остаются на ночлег, а затем не вносят существенного вклада в экономику острова, зато создают много шума, шума и неудобств для местных жителей.

Интересно! Популярность Капри среди туристов не нова – еще в 1950-х годах на острове ввели определенные правила этикета для посетителей. В частности, запретили громко включать радио и носить популярную обувь – деревянные сабо. Но за более 70 лет правила уже успели устареть, и пришло время их обновить.

Какие новые ограничения появятся на острове?

Новые правила ограничивают прежде всего размер туристических групп. Отныне любые группы, в которых есть более 40 человек, просто не смогут высадиться на острове. А для групп, которые имеют более 20 человек, уже нельзя будет использовать громкоговорители. Зато гид должен обеспечить туристов наушниками.

Также гиды и руководители групп могут использовать только незаметные знаки для того, чтобы туристы узнавали их в толпе – а вот зонтики или флаги под запретом.

Это новое правило нравится не лице местным жителям, но и туристическим операторам. Тихая, спокойная атмосфера – это именно то, что посетители стремятся получить на острове, и правила помогут ее вернуть.

Подобные правила уже вводят и в популярной Венеции – там также количество туристов давно превысило количество местных жителей, пишет Falstaff Travel.

