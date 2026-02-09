Переезд в другую страну – это решение, которое нужно очень тщательно обдумать. Особенно если речь идет о переезде в Италию – ведь украинка убеждена, что сэкономить там деньги очень непросто, сообщает vale.rusova.
Интересно В Украине этого не делала: украинка раскрыла, как ее изменила Норвегия
Почему в Италии невозможно откладывать деньги?
Украинка поделилась, что средняя заработная плата в 2025 году в Италии составляет 1500 – 1750 евро нетто в месяц. В то же время на удовлетворение только базовых потребностей приходится тратить практически всю эту сумму.
Например, средняя цена на аренду жилья в Италии составляет:
- однокомнатная студия – 550 – 900 евро;
- двухкомнатная – 750 – 1200 евро;
- трехкомнатная – 1000 – 1600 евро.
В этом году расходы на продукты в среднем составляют на одного человека от 200 до 350 евро в месяц – но только при условии, что вы преимущественно питаетесь дома, а товары покупаете в супермаркетах. Кроме того, у украинки есть машина, на которую также приходится тратить около 150 евро в месяц.
То есть по крайней мере 1000 евро ежемесячно приходится тратить только на это, не считая коммунальные услуги, покупку одежды, походы к врачам и аптекам, а также развлечения.
Но на самом деле все зависит от приоритетов. Потому что даже с зарплатой в 20000 евро можно оставаться с нулем до конца месяца и так же с 1300 откладывать хотя бы по 50 евро,
– поделилась украинка.
В каких странах Европы самые высокие зарплаты?
В рейтинге средних зарплат в странах Европы Италия занимает 11 место, пишет Euronews.
Зато вот 10 стран, где работникам платят в среднем больше всего:
- Люксембург – 6 775 евро;
- Дания – 5 634 евро;
- Ирландия – 4 890 евро;
- Бельгия – 4 832 евро;
- Австрия – 4 542 евро;
- Германия – 4 250 евро;
- Финляндия – 4 033 евро;
- Швеция – 3 718 евро;
- Франция – 3 555 евро;
- Словения – 757 евро.
Что еще рассказывают украинцы за границей?
Украинка раскрыла, во сколько ей обошелся переезд в Испанию – и эта сумма может изрядно поразить.
Между тем украинка в Норвегии раскрыла, почему не могла оставаться в этой стране. Минусов в ней оказалось слишком много.