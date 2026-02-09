Переїзд до іншої країни – це рішення, яке потрібно дуже ретельно обміркувати. Особливо якщо мовиться про переїзд до Італії – адже українка переконана, що заощадити там гроші дуже непросто, повідомляє vale.rusova.

Цікаво В Україні цього не робила: українка розкрила, як її змінила Норвегія

Чому в Італії неможливо відкладати гроші?

Українка поділилася, що середня заробітна плата у 2025 році в Італії складає 1500 – 1750 євро нетто на місяць. Водночас на задоволення лише базових потреб доводиться витрачати практично усю цю суму.

Наприклад, середня ціна на оренду житла в Італії складає:

однокімнатна студія – 550 – 900 євро;

двокімнатка – 750 – 1200 євро;

трикімнатна – 1000 – 1600 євро.

Цьогоріч витрати на продукти в середньому становлять на одну людину від 200 до 350 євро на місяць – але лише за умови, що ви переважно харчуєтеся вдома, а товари купуєте у супермаркетах. Окрім того, в українки є машина, на яку також доводиться витрачати близько 150 євро на місяць.

Тобто принаймні 1000 євро щомісяця доводиться витрачати лише на це, не враховуючи комунальні послуги, покупку одягу, походи до лікарів та аптек, а також розваги.

Та насправді все залежить від пріоритетів. Бо навіть з зарплатою у 20000 євро можна залишатися з нулем до кінця місяця і так само з 1300 відкладати хоча б по 50 євро,

– поділилася українка.

В яких країнах Європи найвищі зарплати?

У рейтингу середніх зарплат у країнах Європи Італія посідає 11 місце, пише Euronews.

Натомість ось 10 країн, де працівникам платять в середньому найбільше:

Люксембург – 6 775 євро;

Данія – 5 634 євро;

Ірландія – 4 890 євро;

Бельгія – 4 832 євро;

Австрія – 4 542 євро;

Німеччина – 4 250 євро;

Фінляндія – 4 033 євро;

Швеція – 3 718 євро;

Франція – 3 555 євро;

Словенія – 757 євро.

Що ще розповідають українці за кордоном?