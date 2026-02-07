Норвегія – це неймовірна країна, що притягує до себе тисячі туристів щороку, і особливо взимку. Втім, українка не витримала життя там та переїхала – і розповіла, що саме їй не подобалося, повідомляє iamhelenmazur.
Чому українка покинула Норвегію?
Заборона поїздок в Україну
Українці, що повертаються на батьківщину без поважної причини – а нею вважається смерть чи важка хвороба близького родича – можуть втратити колективний захист.
Окрім того, тимчасова допомога з захисту недоступна для мешканців деяких регіонів, пише Visit Ukraine. Мовиться зокрема про майже всі центральні та західні області України.
Українка розповіла про мінуси Норвегії: дивіться відео
Медицина
При флюорографії в мене виявили плями у легенях. Направили на повторну, а також аналізи. Ви думаєте, я отримала результати, чи побачила свій знімок? Ні. Тому живу в невідомості, – пояснила українка.
Магазини та супермаркети
Українка радить не очікувати знайти в магазинах Норвегії принаймні якийсь вибір. За її словами, бізнес у країні дуже монополізований.
Я банально не могла купити собі тут одяг – все зводиться до спортивного стилю,
– поділилася дівчина.
Віддаленість
Для того, аби дістатися найближчого аеропорту, або ж дістатися столиці, українці потрібно було їхати принаймні 4 години автівкою чи потягом – і їй це дуже не подобалося.
Перешкоди у працевлаштуванні
Українка поділилася, що норвежці часто беруть українців на практику, але роботу згодом не пропонують.
Ми для них – просто дуже вигідні працівники, за яких заплатить держава,
– додала блогерка.
