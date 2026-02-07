Чимало людей мріють про відпочинок в Іспанії – море та сонце, а також неймовірні краєвиди. Втім, ними краще насолоджуватися пішки, а не на автомобілі – адже звички місцевих українців можуть неабияк здивувати, повідомляє iamhelenmazur.

Що дратує українку в Іспанії?

Паркуватися можна перед та після пішохідного переходу

В Іспанії для паркування використовують максимум дороги – навіть якщо це негативно впливає на видимість пішохідного переходу. А пішоходи в цій країні не чекають, поки автівка зупиниться, а просто виходять на дорогу.

Або ж прямо перед пішохідними переходами можуть виставляти великі сміттєві баки.

Величезні кола

Сама українка живе у Валенсії – і вона помітила, що у великих містах часто є такі ж великі кола на 5 – 6 смуг. При цьому з'їзд з цих смуг може бути всього на три.

Алгоритму пропуску тут немає, всі їдуть як заманеться,

– поскаржилася дівчина.

Паркування

Українка поділилася, що звикнути до способу паркування іспанців все ще не може.

Це коли перед тобою їде машина у пошуках вільного місця, і, здавалося б, він туди ніяк не втиснеться по габаритах. І як ви думаєте, що відбувається? Правильно – він просто розпихає задню та передню автівки ударом,

– додала українка.

Всього за кілька місяців життя в Іспанії дівчині вже зламали номерну рамку та кілька разів подряпали машину. Тож у тісних місцях паркуватися українка в цій країні не радить.

Як отримати іспанське водійське посвідчення?

Чимало українців переїжджають в Іспанію на власних автомобілях – і тоді потрібно подбати про те, аби отримати місцеві права. Замінити їх потрібно протягом 12 місяців, але сертифікат категорії A1 A B B+E можна обміняти без іспиту, пише Visit Ukraine.

