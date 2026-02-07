Чимало людей мріють про відпочинок в Іспанії – море та сонце, а також неймовірні краєвиди. Втім, ними краще насолоджуватися пішки, а не на автомобілі – адже звички місцевих українців можуть неабияк здивувати, повідомляє iamhelenmazur.
Що дратує українку в Іспанії?
Паркуватися можна перед та після пішохідного переходу
В Іспанії для паркування використовують максимум дороги – навіть якщо це негативно впливає на видимість пішохідного переходу. А пішоходи в цій країні не чекають, поки автівка зупиниться, а просто виходять на дорогу.
Або ж прямо перед пішохідними переходами можуть виставляти великі сміттєві баки.
Українка розповіла про водіння в Іспанії: дивіться відео
Величезні кола
Сама українка живе у Валенсії – і вона помітила, що у великих містах часто є такі ж великі кола на 5 – 6 смуг. При цьому з'їзд з цих смуг може бути всього на три.
Алгоритму пропуску тут немає, всі їдуть як заманеться,
– поскаржилася дівчина.
Паркування
Українка поділилася, що звикнути до способу паркування іспанців все ще не може.
Це коли перед тобою їде машина у пошуках вільного місця, і, здавалося б, він туди ніяк не втиснеться по габаритах. І як ви думаєте, що відбувається? Правильно – він просто розпихає задню та передню автівки ударом,
– додала українка.
Всього за кілька місяців життя в Іспанії дівчині вже зламали номерну рамку та кілька разів подряпали машину. Тож у тісних місцях паркуватися українка в цій країні не радить.
Як отримати іспанське водійське посвідчення?
Чимало українців переїжджають в Іспанію на власних автомобілях – і тоді потрібно подбати про те, аби отримати місцеві права. Замінити їх потрібно протягом 12 місяців, але сертифікат категорії A1 A B B+E можна обміняти без іспиту, пише Visit Ukraine.
