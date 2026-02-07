Многие мечтают об отдыхе в Испании – море и солнце, а также невероятные пейзажи. Впрочем, ими лучше наслаждаться пешком, а не на автомобиле – ведь привычки местных украинцев могут изрядно удивить, сообщает iamhelenmazur.
Что раздражает украинку в Испании?
Парковаться можно перед и после пешеходного перехода
В Испании для парковки используют максимум дороги – даже если это негативно влияет на видимость пешеходного перехода. А пешеходы в этой стране не ждут, пока машина остановится, а просто выходят на дорогу.
Или же прямо перед пешеходными переходами могут выставлять большие мусорные баки.
Украинка рассказала о вождении в Испании: смотрите видео
Огромные круги
Сама украинка живет в Валенсии – и она заметила, что в больших городах часто есть такие же большие круги на 5 – 6 полос. При этом съезд с этих полос может быть всего на три.
Алгоритма пропуска здесь нет, все едут как заблагорассудится,
– пожаловалась девушка.
Парковка
Украинка поделилась, что привыкнуть к способу парковки испанцев все еще не может.
Это когда перед тобой едет машина в поисках свободного места, и, казалось бы, он туда никак не втиснется по габаритам. И как вы думаете, что происходит? Правильно – он просто распихивает заднюю и переднюю машины ударом,
– добавила украинка.
Всего за несколько месяцев жизни в Испании девушке уже сломали номерную рамку и несколько раз поцарапали машину. Поэтому в тесных местах парковаться украинка в этой стране не советует.
Как получить испанское водительское удостоверение?
Многие украинцы переезжают в Испанию на собственных автомобилях – и тогда нужно позаботиться о том, чтобы получить местные права. Заменить их нужно в течение 12 месяцев, но сертификат категории A1 A B B+E можно обменять без экзамена, пишет Visit Ukraine.
