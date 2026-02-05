Украинка поделилась, что изначально не рассматривала Италию как страну, в которой хочет прожить всю жизнь, и всегда хотела вернуться в Украину. Впрочем, за год жизни в Италии она все же обратила внимание на несколько минусов, сообщает dilexxii.

Интересно Как переехать в Испанию без денег: простой совет от украинки

Почему украинка уехала из Италии?

Украинка около года жила в городе Перуджа, что в районе Умбрия – он расположен в центре Италии и известен как "зеленое сердце Италии". И несколько моментов в жизни в этой невероятной местности девушке не понравились.

Менталитет

Девушке было сложно в Италии переключиться на другую культуру, менталитет и стиль жизни.

Я не понимаю этих людей, которые говорят, что совсем ничего не отличается, а если и отличается, что им это нравится – а мне нет,

– поделилась девушка.

Одним из примеров для нее стало то, что для парней и даже взрослых мужчин в Италии является нормой жить с родителями – и до 40 лет.

Украинка раскрыла минусы Италии: смотрите видео

Воскресенье

Этот пункт, по словам украинки, касается не только Италии, но и всей Европы, но в воскресенье в этой стране ничего не работает. Кроме того, в Италии также распространены сиесты – это значит, что в обед заведения, кафе и салоны закрываются на длинный перерыв. Украинку изрядно раздражало, что она не может выпить капучино после обеда, или прийти днем в кафе.

Привычным для заведений и магазинов будет брать перерыв с 13:00 до 16:00, пишет Magic Towns.

Салоны и сервис

Украинка убеждена, что в Украине сервис намного лучше, и к итальянскому она никак не может привыкнуть. Не нравятся девушке и итальянские заведения – они, по ее словам, сделаны для пенсионеров, а не для молодежи.

Что еще рассказывают украинцы за границей?