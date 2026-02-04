В Германии, оказывается, можно даже не покупать мебель – ведь немало немцы отдают бесплатно. А некоторые можно найти прямо на улице, сообщает nechaieva.valya.
Как украинка обустроила свою квартиру бесплатно?
Многие немцы после покупки новой мебели, или же перед переездом бесплатно отдают мебель. Для того, чтобы выбросить их, нужно платить, а вот отдать можно просто так, пишет All about Berlin.
То ли немцы так хорошо зарабатывают, то ли просто не любят возиться с мебелью и перевозить ее на новое жилье, но у нас в квартире многое обустроено бесплатно,
– поделилась украинка.
Вот что украинка получила бесплатно:
- большой шкаф с зеркалом;
- шкаф в детскую комнату;
- большой шкаф под телевизор;
- зеркало и комод;
- шкафчик под раковину;
- торшер;
- кресло;
- 2 белых ковра;
- игрушечные домик и лошадка;
- раскладная парта для обучения;
- большой игрушечный медведь.
И некоторые из этих вещей украинка принесла прямо с улицы – немцы часто оставляют под подъездами мебель с надписью, что их может забирать любой желающий. А вот 2 новых ковра украинка вообще нашла на свалке.
Но большинство мебели девушка нашла в приложении Kleinanzeigen в разделе "отдам бесплатно/подарим".
