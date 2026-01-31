Украинка Полина рассказала, что многие владельцы квартир и даже арендаторы опасаются уезжать из своего жилья даже на несколько недель – ведь за время их отсутствия "оккупанты" могут заселиться в квартиру и начать там жить, сообщает mrs.faustova.
Интересно Не только Париж: вот 10 самых романтичных городов мира
Что нужно знать перед заселением в жилье в Испании?
В Испании очень распространены оккупасы – люди, что просто заселяются в чужое жилье и начинают там жить, и при этом закон на их стороне. И поэтому испанцы научились бороться с оккупасами своими методами.
Люди едут куда-то и оставляют свет включенным, таймеры на лампы, музыку или даже манекены у окон, чтобы казалось, что кто-то живет. Испанцы ставят фейковые камеры, оставляют обувь у дверей только чтобы квартира не выглядела заброшенно,
– поделилась украинка.
В Испании, по словам девушки, существует закон: если прошло 48 часов с момента заселения оккупантов в жилье, полиция уже не может их просто выгнать, и нужно судиться. А суд может тянуться месяцами или даже годами.
Украинка рассказала об оккупантах в Испании: смотрите видео
Но в последние годы появились частные компании с вышибалами, которые неофициально выселяют оккупантов. Они приходят, давят психологически, создают условия, чтобы оккупанты сами съехали. Это не совсем законно, но десятки тысяч испанцев платят этим службам,
– добавила девушка.
Но даже после того, как оккупанты съезжают из квартиры после решения суда, она не остается в том же состоянии: многие вещи могут быть испорчены или ограблены. Именно поэтому украинка сначала опасалась переезжать в Испанию.
Кстати, только в 2024 году в Испании зарегистрировали более 16 400 случаев, когда люди нелегально заселялись в чужое жилье, пишет Idealista. При этом больше всего таких случаев в Барселоне и Мадриде.
Что еще рассказывают украинцы за рубежом?
Украинка, жившая в Германии, раскрыла неожиданный минус этой страны – и касается он замены украинского водительского удостоверения на местное. Это может обернуться большими хлопотами, чем кажется.
Кроме того, в Италии следует с осторожностью относиться к выносу мусора. Если сделать это в неправильное время, можно получить немалый штраф.