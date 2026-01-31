Українка Поліна розповіла, що чимало власників квартир та навіть орендарів побоюються їхати зі свого житла навіть на кілька тижнів – адже за час їхньої відсутності "окупаси" можуть заселитися у квартиру та почати там жити, повідомляє mrs.faustova.

Що потрібно знати перед заселенням в житло у Іспанії?

У Іспанії дуже поширені окупаси – люди, що просто заселяються у чуже житло та починають там жити, і при цьому закон на їхньому боці. Та через це іспанці навчилися боротися з окупасами своїми методами.

Люди їдуть кудись і залишають світло ввімкненим, таймери на лампи, музику або навіть манекени біля вікон, щоб здавалося, що хтось живе. Іспанці ставлять фейкові камери, залишають взуття біля дверей тільки щоб квартира не виглядала занедбано,

– поділилася українка.

В Іспанії, за словами дівчини, існує закон: якщо пройшло 48 годин з моменту заселення окупасів у житло, поліція вже не може їх просто вигнати, і потрібно судитися. А суд може тягнутися місяцями чи навіть роками.

Українка розповіла про окупасів у Іспанії: дивіться відео

Але останніми роками з'явилися приватні компанії з вишибалами, які неофіційно виселяють окупасів. Вони приходять, тиснуть психологічно, створюють умови, щоб окупаси самі з'їхали. Це не зовсім законно, але десятки тисяч іспанців платять цим службам,

– додала дівчина.

Але навіть після того, як окупаси з'їжджають з квартири після рішення суду, вона не залишається у тому ж стані: багато речей можуть бути зіпсовані чи пограбовані. Саме через це українка спершу побоювалася переїздити до Іспанії.

До речі, тільки у 2024 році в Іспанії зареєстрували понад 16 400 випадків, коли люди нелегально заселялися у чуже житло, пише Idealista. При цьому найбільше таких випадків у Барселоні та Мадриді.

