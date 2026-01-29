Українка, що переїхала до Італії, розповіла, з якими незвичними штрафами їй довелося зіштовхнутися в Італії. І один з них стосується виносу сміття, повідомляє dr_tannyy.

Що не можна робити в Італії?

В Україні багато людей намагаються не виносити сміття після заходу сонця, адже це погана прикмета. А ось в Італії тільки так і можна робити – інакше можна отримати чималий штраф у 150 євро.

Тут панує справжня сміттєва диктатура. Винесеш пакет до 16:00 – штраф 150 євро; переплутаєш пластик із папером? Готуй 300 євро. За викинутий старий стілець – мінус 600, або навіть 1000 євро,

– поділилася українка.

В Італії не вийде просто вийти і викинути сміття: в цій країні існує спеціальний застосунок, який показує календар, коли саме і що можна викинути.

Українка розповіла про штрафи в Італії: дивіться відео

@dr_tannyy Зізнавайтесь, а ви виносите сміття після заходу сонця чи вірите в прикмети? І які у вас є правила викидання сміття ?) ♬ original sound - dr_tannyy

А муніципальна поліція реально розрізає мішки і може шукати чеки з вашим ім'ям, щоб виписати штраф,

– розповіла дівчина.

В Італії до переробки сміття ставляться дуже відповідально – ще у 2020 році країні вдалося переробити 72% усіх своїх відходів, пише Expatica. При цьому середній показник по ЄС – це лише 53%. У Італії для сортування сміття є кілька категорій:

папір;

органічне сміття;

пластик;

метал;

скло;

сміття, що не підлягає переробці.

А за порушення правил сортування й справді передбачені чималі штрафи.

