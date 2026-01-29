Украинка, переехавшая в Италию, рассказала, с какими необычными штрафами ей пришлось столкнуться в Италии. И один из них касается выноса мусора, сообщает dr_tannyy.
Что нельзя делать в Италии?
В Украине многие люди стараются не выносить мусор после захода солнца, ведь это плохая примета. А вот в Италии только так и можно делать – иначе можно получить немалый штраф в 150 евро.
Здесь царит настоящая мусорная диктатура. Вынесешь пакет до 16:00 – штраф 150 евро; перепутаешь пластик с бумагой? Готовь 300 евро. За выброшенный старый стул – минус 600, или даже 1000 евро,
– поделилась украинка.
В Италии не получится просто выйти и выбросить мусор: в этой стране существует специальное приложение, которое показывает календарь, когда именно и что можно выбросить.
А муниципальная полиция реально разрезает мешки и может искать чеки с вашим именем, чтобы выписать штраф,
– рассказала девушка.
В Италии к переработке мусора относятся очень ответственно – еще в 2020 году стране удалось переработать 72% всех своих отходов, пишет Expatica. При этом средний показатель по ЕС – это лишь 53%. В Италии для сортировки мусора есть несколько категорий:
- бумага;
- органический мусор;
- пластик;
- металл;
- стекло;
- мусор, не подлежащий переработке.
А за нарушение правил сортировки действительно предусмотрены немалые штрафы.
