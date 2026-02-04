В Німеччині, виявляється, можна навіть не купувати меблі – адже чимало німці віддають безплатно. А деякі можна знайти прямо на вулиці, повідомляє nechaieva.valya.

Як українка облаштувала свою квартиру безплатно?

Чимало німців після покупки нових меблів, або ж перед переїздом безплатно віддають меблі. Для того, аби викинути їх, потрібно платити, а ось віддати можна просто так, пише All about Berlin.

Чи то німці так добре заробляють, чи то просто не люблять возитися з меблями і перевозити їх на нове житло, але в нас в квартирі багато чого облаштовано безкоштовно,

– поділилася українка.

Ось що українка отримала безплатно:

велика шафа з дзеркалом;

шафа в дитячу кімнату;

велика шафа під телевізор;

дзеркало та комод;

шафка під раковину;

торшер;

крісло;

2 білі килими;

іграшкові будиночок та коник;

розкладна парта для навчання;

великий іграшковий ведмідь.

І деякі з цих речей українка принесла прямо з вулиці – німці часто залишають під під'їздами меблі з надписом, що їх може забирати будь-хто. А ось 2 нові килими українка взагалі знайшла на смітнику.

Але більшість меблів дівчина знайшла у застосунку Kleinanzeigen у розділі "віддам безплатно/подарую".

