Українка, що живе в Іспанії, розповіла, що потрібно знати перед переїздом. І попри те, що чимало людей ставлять питання, як можна переїхати без грошей, відповідь у дівчини проста – ніяк, повідомляє nastia_espa.

Що потрібно знати перед переїздом до Іспанії?

Українка переконана, що їхати до Іспанії без збережень не варто – та й здійснити так переїзд до іншої країни практично неможливо.

Ті, хто кажуть, що їхали сюди з нулем, або мають тут родичів, або просто недоговорюють правду. Бо якщо вам ніде жити, без грошей це нереально,

– поділилася дівчина.

Їй самій переїзд до Іспанії обійшовся приблизно у 4 000 євро – і це без розкоші, лише основні витрати: оренда квартири, рієлтор, перевезення речей та кота, страхування, записи на подачу документів.

Окрім того, це ще не все: під час пошуку житла та роботи жити та їсти в Іспанії все ще потрібно – і все це потрібно враховувати.

Тому моя чесна думка після реального переїзду: їхати в Іспанію без грошей – це ризик. Беріть з собою якомога більше. Це ваш спокій, безпека і час на адаптацію,

– додала українка.

Перед переїздом слід врахувати, що часто іспанські орендодавці просять платити оренду на кілька місяців, а іноді й на пів року наперед. У популярних містах, як-от у Барселоні та Валенсії, вартість оренди складає 1200 – 2000 доларів США, пише International Living.

