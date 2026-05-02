Українка Карина живе у Парижі вже 8 місяців, та до деяких речей у місті вона досі не може звикнути, повідомляє karyna_tsymbuk.

Що українку дивує у Парижі?

Миття вулиць

Якщо ви прокинетеся дуже рано та вирушите гуляти Парижем, помітите, що вулиці там не просто підмітають, а миють. Дуже часто персонал зі щітками та водою починає чистити бруківку перед закладом до того, як він відкриється.

Велосипедисти

У Франції дуже багато людей їздять на велосипедах – і українка зізналася, що коли переходить дорогу, більше боїться саме велосипедистів, а не машин.

Вони тут якісь просто скажені: летять на червоний, зелений, сірий, фіолетовий і на будь-який. Тому коли ви переходите дорогу, обов'язково пильнуйте смугу, по якій рухаються велосипедисти, вони можуть просто взятися нізвідки,

– попередила дівчина.

Перерва на обід

Сама блогерка це "ненавидить" – більшість закладів у Парижі та й у Франції загалом роблять велику перерву на обід з 15:00 до 19:00.

Українка думає, що це відбувається через те, що в цей час зазвичай найменше гостей, а перерва дає можливість якісно підготувати заклад після ранкової зміни до вечірньої.

Оплата великих покупок

Якщо у Франції вам потрібно купити щось, що коштує більше, ніж 1000 євро, оплачувати потрібно буде карткою.

Тобто якщо ви купуєте товар вартістю 1300 євро, наприклад, ви можете оплатити 1000 готівкою, а 300 – карткою,

– пояснила українка.

